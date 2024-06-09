«معلومات الوزراء»: 56% من أنشطة ريادة الأعمال الإفريقية تتركز في مصر

أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، أن 56% من أنشطة ريادة الأعمال في إفريقيا تتركز في مصر، وكينيا، ونيجيريا، وجنوب إفريقيا، و17% من الشركات التكنولوجية تتركز في غانا والمغرب وتونس، وأن مصر ضمن أعلى الدول الإفريقية استحواذا على الخدمات، والبنى التحتية الرقمية.

وأشار المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن 96% من قوة تكنولوجيا المعلومات المتاحة في القارة يستحوذ عليها جنوب إفريقيا، ونيجيريا، وكينيا، ومصر، وغانا، وأن 92 % سعة مراكز البيانات المتركزة في مصر وكينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

النظام البيئي للشركات الرقمية الناشئة في إفريقيا

وتابع المركز «هناك 7 أضعاف زيادة في صفقات الشركات الرقمية في إفريقيا بين عامي 2015 و2022»، موضحا أن النظام البيئي للشركات الرقمية الناشئة في إفريقيا يعد واحدًا من أسرع الأنظمة نموا في العالم، و32 مليار دولار استثمارات البنية التحتية الرقمية في إفريقيا بين عامي 2010 و2021، كما تبلغ أن 7% من استثمارات البنى الرقمية الإفريقية تتركز في مصر .