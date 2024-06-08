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تفاصيل تنفيذ 5130 مشروعا في سوهاج وقنا لتحسين البنية التحتية والخدمات

كتب:

نرمين عفيفي
10:37 ص | السبت 08 يونيو 2024
المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية

أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية من خلال تنفيذ 5130 مشروعًا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا.

المشروعات التي تم تنفيذها شملت قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن المشروعات التي تم تنفيذها شملت قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب، والطرق، والنقل، والكهرباء، والإنارة، وتحسين البيئة، والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية.

إحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية

وتابع المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي: قنا – سوهاج – أسيوط- المنيا، مشيرا إلى أن الإدارة المحلية قدمت خدمات عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%،  إذ قام البرنامج بإرساء عدد من الممارسات التخطيطية والتنظيمية الداعمة لتحول تدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية، والتي مثلت خطوة هامة نحو استكمال مسار الإصلاح السياسي الذي بدأ منذ 2014.  

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بقلم نرمين عفيفي