قصور الثقافة تنظم عروضا مجانية بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية الأسبوع الجاري، بدءا من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل 13 يونيو، ضمن برامج وزارة الثقافة.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يشهد الأسبوع عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية الذي انطلقت فعالياته أمس السبت، ويقدم المهرجان 26 عرضًا مسرحيًا مميزًا من جميع الأقاليم المصرية تُعرض بالمجان على مسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج وحتى نهاية يونيو الحالي.

كما تشهد المحافظات استمرار عروض نوادي مسرح الطفل التي تقدمها هيئة قصور الثقافة لتنمية قدرات ومهارات الطفل، ومنها مسرحية عصفور وعباءة الأمنيات التي تعرض يوميًا حتى نهاية الأسبوع الحالي، على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

أفلام من السينما العالمية

ويعرض قصر السينما بجاردن سيتي الأسبوع الجاري عددا من الأفلام السينمائية، تتنوع ما بين أفلام السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، وسينما التحريك، وتقدم جميعها مجانا للجمهور في تمام الثامنة مساءً.

استمرار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

وتواصل قصور الثقافة احتفالاتها بمواقعها هذا الأسبوع بمناسبة باليوم العالمي للبيئة والمقام هذا العام تحت شعار «أرضنا مستقبلنا»، بالإضافة إلى الورش الفنية والحرفية، والأخرى الخاصة بإعادة التدوير التي تشهدها مواقع الهيئة بمحافظات: الإسكندرية، ومطروح وجنوب سيناء بعنوان «دور تتطور».

كما ينظم أتوبيس الفن الجميل برنامجا مكثفا للأطفال، يتضمن مجموعة من الأنشطة، والجولات الميدانية لعدد من المناطق والمتاحف الأثرية بمحافظة القاهرة.

أنشطة متنوعة استعدادا للمبادرة الصيفية

ويشهد هذا الأسبوع عدة فعاليات من أبرزها ورشة إعداد مذيع بمحافظة المنوفية، والروائي الصغير بالإسكندرية، بجانب ورش الأشغال اليدوية، وتعليم أساسيات الرسم والإيقاع، واللقاءات التثقيفية للتعريف بقيمة الوقت.

يأتي ذلك ضمن استعدادات هيئة قصور الثقافة لتقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية خلال الإجازة الصيفية، للعام الثاني على التوالي، ضمن برنامج وزارة الثقافة الصيفي «ثقافتنا في إجازتنا».

استعدادات الاحتفال بعيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو

ويشمل الأسبوع باقة متميزة من الورش الفنية استعدادا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو، بمختلف المحافظات بمشاركة نخبة من الفنانين التشكيليين.

كما تحفل الأجندة بعدد من الأمسيات الشعرية واللقاءات الأدبية لنخبة من الشعراء والمفكرين، أهمها لقاء بعنوان «سمير الفيل.. مسيرة طويلة من الإبداع» المقام يوم الخميس المقبل بقصر ثقافة دمياط الجديدة، تكريمًا للكاتب الكبير لحصوله على جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية هذا العام، من جامعة الشرق الأوسط الأمريكية عن المجموعة القصصية «دُمى حزينة».