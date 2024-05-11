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«قصور الثقافة» تطلق ورشة «ابدأ حلمك» للدراسات السينمائية بالإسكندرية غدا

كتب:

إلهام الكردوسي
01:17 م | السبت 11 مايو 2024
تامر عبدالمنعم

تامر عبدالمنعم

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، غدا الأحد، ورشة «ابدأ حلمك»، في الدراسات السينمائية الحرة مجانا، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وتستمر حتى 18 مايو الحالي، ضمن برامج وزارة الثقافة.

تفاصيل ورشة ابدأ حلمك

تتضمن الورشة محاضرات في فنون السينما في مجال السيناريو، ويحاضر بها كل من الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور أشرف محمد، أستاذ السيناريو بالمعهد العالي للسينما، بواقع تقديم محاضرتين يوميا، وتختص المحاضرة الأولى بأساسيات كتابة السيناريو، وتقدم في تمام الثانية عشر مساءً، والمحاضرة الثانية خاصة بمبادئ الإخراج.

الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية

وتنفذ الورشة بإشراف الإدارة العامة للثقافة السينمائية، وبالتعاون مع فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وتأتي ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، المعد في ضوء الاهتمام بنشر الثقافة السينمائية من خلال الاستعانة بأكاديميين ومتخصصين في هذا المجال.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي