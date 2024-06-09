رئيس «حماية المنافسة»: نجحنا في المساهمة بتحسين وضع مصر بالمؤشرات الدولية

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إنَّه تمّ اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وتمّ تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الاستراتيجية، بل وتحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية، أو المحور الخاص بالحياد التنافسي.

ممتاز: توجت مصر بالفوز في العديد من الجوائز

وأضاف «ممتاز»، خلال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أنَّ ذلك كان له نتائجه على المستويين الإقليمي والدول، فتوجت مصر بالفوز بالعديد من الجوائز، منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن استراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها، وتحسين وضع مصر في عدد من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثها التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكواي» وتحسن وضع مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى «قوي جدا» وتحديدا في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

وأكّد أنَّ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يهدف إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العمل على إزالة جميع عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

واستكمل: يعمل الجهاز بتوجيهات واضحة من رئيس مجلس الوزراء، بِبذل مزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الاستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والأجهزة القطاعية و الجهات الرقابية؛ من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق.