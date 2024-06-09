ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن البحيرة والإسكندرية تورط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تضم (8 عناصر إجرامية محكوم على عدد منهم في عدة قضايا ما بين شروع في قتل، مخدرات، سرقة، سلاح) بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 140 كيلوجرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 37 كيلوجراما – كمية من مخدر الآيس وزنت 3.500 كيلوجرام – 8 موازين حساسة – كمية من الأدوات والمواد الخام التي تستخدم في خلط وتصنيع المواد المخدرة - 2 بندقية آلية – 4 بنادق خرطوش – 6 طبنجات – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 33 خزينة – 6 قطع سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ20 مليون جنيه.