ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية وذخائر في قنا
كتب:
محمد بركات
12:35 م | السبت 11 مايو 2024
متهم- أرشيفية
كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 13 قضية «قتل - إطلاق أعيرة نارية - مخدرات - سلاح - مشاجرة - ضرب - سرقة»، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 3 جنايات «قتل عمد - سرقة بالإكراه - سلاح وذخيرة»، وبالسجن 5 سنوات في قضية سلاح بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على «رشاش - بندقية آلية - عدد من الطلقات - 3 خزينة - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مهمات السكة الحديد وزنت 6,200 طن - الأدوات المستخدمة في فك المهمات».
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.