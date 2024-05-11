ضبط عنصر إجرامي بحوزته أسلحة نارية وذخائر في قنا

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن قنا، تواجد عنصر إجرامي شديد الخطورة، سبق اتهامه في 13 قضية «قتل - إطلاق أعيرة نارية - مخدرات - سلاح - مشاجرة - ضرب - سرقة»، ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد في 3 جنايات «قتل عمد - سرقة بالإكراه - سلاح وذخيرة»، وبالسجن 5 سنوات في قضية سلاح بدائرة مركز شرطة نجع حمادي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على «رشاش - بندقية آلية - عدد من الطلقات - 3 خزينة - كمية من مخدر الحشيش - كمية من مهمات السكة الحديد وزنت 6,200 طن - الأدوات المستخدمة في فك المهمات».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.