رئيس «الشيوخ» يؤكد أهمية وجود ضبط تشريعي مرن لملف الذكاء الاصطناعي

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إننا بحاجة إلى ضبط تشريعي لملف الذكاء الاصطناعي، على أن يكون تشريع مرن لأنه سيكون قابل للتعديل والتغيير والتطور بشكل سريع، لمواكبة التطور السريع في هذا المجال.

الشباب والذكاء الاصطناعي.. فرص وتحديات

جاء ذلك خلال تعقيبه على كلمة المستشار بهاء أبو شقة وكيل المجلس، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والبيئة والقوى العاملة والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بعنوان «الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص.. التحديات».

منظومة تشريعية لمواكبة التطورات

وقال «أبو شقة»، إن تحديات ملف الذكاء الاصطناعي تتطلب الاستعداد بمنظومة تشريعية لمواكبة التطورات المتلاحقة في ذلك القطاع، مشيرا إلى أن تقدم الدول سيقاس بمعيار ما توصلت إليه من تقدم في ملف الذكاء الاصطناعي.

وعرض النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، بالفيديو مشاهد عديدة خلال استعراض تقرير اللجنة حول مخاطر وأهمية وتحديات الذكاء الاصطناعي والتوصيات التي أطلقتها اللجنة.