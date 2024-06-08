عضو بـ«الشيوخ»: ثورة 30 يونيو علامة فارقة في تاريخ الوطن

قال النائب علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو بمثابة فجر جديد، توحدت فيه إرادة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان الإرهابية للحفاظ على الدولة المصرية.

ثورة 30 يونيو تأكيد على قدرة مصر

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية، أن ثورة 30 يونيو تأكيدا للعالم أجمع أن مصر بمؤسساتها وشعبها قادرة على مواجهة التحديات وصنع مستقبل أفضل، مضيفا «ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة تاريخ محفور في ذاكرة كل مصري، ستظل علامة مضيئة بأحرف من ذهب في تاريخنا الوطني، تلك الثورة التي أنقذت مصر من نفق مظلم، وكانت بداية انطلاق الدولة المصرية الحديثة في ثوبها الجديد نحو الإصلاح والتقدم والتنمية في كافة المجالات».

مصلحة الوطن فوق كل اعتبار

وتابع أن ثورة 30 يونيو حافظت على وحدة مصر، وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.

ثورة 30 يونيو عهد بناء جديد

وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن الشعب المصري على مر التاريخ أثبت قدرته على حماية الوطن والوقوف صفًا واحدًا في وجه كل من يسعى للنيل من مؤسسات الدولة أو لتنفيذ مخططات لتخريب البلد، ومن ثم جاءت ثورة 30 يونيو لنبدأ عهد بناء جديد وإعادة تماسك المؤسسات.

ولفت «مهران» إلى أن القيادة السياسية حملت على عاتقها مواجهة تلك الصعاب وفي الوقت نفسه دحر الإرهاب ومواجهته في سيناء لعودة الاستقرار لها، خاصة أن حرب القضاء على الإرهاب لم تكن أقل من نصر 6 أكتوبر وتحرير سيناء بفضل ما بذله رجال القوات المسلحة من بطولات وتضحيات تسطر بحروف من نور.