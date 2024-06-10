حظك اليوم برج الأسد الاثنين 10-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي

من المعروف عن برج الأسد بأنَّه يتصف بالغرور والقوة في الشخصية سواء للرجال أو للنساء، ويميزه أنه إنسان مُتسامح وطموح والعفو عن المخطئ ولدية ثقة بالنفس كبيرة.

يميل دائمًا للتفاؤل ويبعد عن الإحباط وينظر لجميع جوانب أموره بطريقة إيجابية، ويتميز أيضاً بالأناقة، إذ يهتم بمظهرة الخارجي من حيث النظافة والترتيب ويظهر دائماً بشكل مُميز وجذاب.

ومن عيوب برج الأسد الغيرة الشديدة وحب الذات، إذ أنَّه يوصف بأنّه منافس بالفطرة، لذلك فهو عندما يرى شخصًا أكثر منه موهبة يميل للشعور بالغيرة منه، كما أنَّه وقليل الصبر ويتصف بالعصبية وحب السيطرة والتملك.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

من المتوقع لبرج الأسد على الصعيد المهني أنَّ يحصل على مساعدة كبيرة في عمله، فيجب عليك أن تهتم بمن يقدم لك تلك المساعدة وتتأكّد من التعبير لامتنانك له، ومن المرجح أن يتحسن الدخل المالي لك بشكل ملحوظ.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

حاول تذكير شريك حياتك بالمواقف السعيدة بينكما والأوقات الجيدة، وتجنب حدوث أي مشاكل مع شريك حياتك اليوم، بأن تلتزم تصمت أمام أي استفزاز وذلك فق حظك اليوم.