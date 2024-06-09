رئيس جهاز حماية المنافسة: نظرنا في 78 تشريعا لضمان الحياد التنافسي

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنّ جهاز حماية المنافسة نظر خلال العامين الماضيين في 78 تشريعا وسياسة وقرارا، بعضها قواعد مشتريات خاصة لجهات بالدولة؛ للوقوف على ما إذا كان هناك تمييز أم لا.

الحياد التنظيمي في التشريعات

وأضاف «ممتاز»، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة، أن الجهاز وضع عدة مفاهيم رئيسية لعمله، أهمها الحياد التنظيمي في التشريعات والحياد الضريبي والحياد التنافسي.

الإطار التنظيمي للحياد التنافسي

وأشار إلى أنّ الجهاز وضع الإطار التنظيمي للحياد التنافسي حيث تم إنشاء اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتخصيص إدارة متخصصة داخل الجهاز لاستقبال شكاوى المستثمرين.

أهداف رؤية مصر 2030

وأوضح أنّ الجهاز وضع 3 أهداف لدعم أنّ أهداف رؤية مصر 2030، أبرزها الحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة بهدف إيجاد اقتصاد قومي تنافسي من خلال تنظيم الكيانات وخلال صياغة الدولة لقراراتها وتشريعاتها.

ونوه ممتاز بأنّ سياسة المنافسة تضمن تنافس جميع الشركات العاملة في السوق على الأطر التنظيمية نفسها بشكلٍ متكافئ دون أدنى تمييز سواء كانت شركات مملوكة للدولة أو خاصة أو محلية أو أجنبية.

ثقافة المنافسة والحياد التنافسي

وأشار إلى أنّ وجود ضعف في ثقافة المنافسة والحياد التنافسي، منوهًا بقيام الجهاز بعقد أكثر من 84 ورشة عمل لمسؤولي المشتريات بالجهات الحكومية، وتوقيع أكثر من 10 بروتوكولات مع هذه الجهات خلال العامين الماضيين.

وتابع بأنّ الجهاز أصدر مؤشر أثر الحياد التنافسي في العديد من القطاعات، منوها بالبدء في تطبيقه على أكبر 17 قطاعا من حيث التأثير على الأسواق.