وزير التموين: حماية المنافسة تتحقق بتكاتف أجهزة الدولة وتعديل بعض القوانين

قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن كلمة «احتكار» تُستخدم في مصر بمعان كثيرة جدا، وبالتالي نحتاج إلى تحديد تعاريف هذه الكلمات ومعنى الكلمات بوضوح للتجار والصناع والمتعاملين معهم، ولا يجوز استخدام أي كلمة من هذه الكلمات الا بالمعنى السليم لها.

فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة

وأضاف «المصيلحي»، خلال المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن هناك خلطا كبيرا جداً ما بين حجب السلعة والاحتكار، وهناك فرق بين «فتح المنافسة» ووجود سلع غير معتمدة، وهناك مؤسسات وكيانات حقيقية تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية ونحتاج إلى ترجمة معنى تلك الكيانات إلى الجميع، وهذه الكيانات مثل حماية المنافسة وحماية المستهلك وسلامة الغذاء.

وتابع «المصيلحي» أن هناك أهمية كبيرة في إنفاذ كافة القوانين المتعلقة بحماية المنافسة وحماية المستهلك، مشيرا إلى أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات وعملية التسجيل وعملية المتابعة، يحتاج إلى مجهود كبير للغاية من جانب سواء اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف أو المؤسسات المختلفة، حتى يكون لدينا قاعدة بيانات سليمة ومدققة.

حرية المنافسة تحقق انخفاضا في الأسعار

وأشار وزير التموين إلى أن الحل الأمثل لتحقيق انخفاض الأسعار هو تحقيق حرية المنافسة على أسس سليمة وعلى أسس صناعية وتجارية منضبطة، وهو ما سيعطي رفاهية أمام المستهلك.

وأوضح أنه من أجل تحقيق حماية المنافسة يجب التعريف بجميع المصطلحات المتعلقة بالمنافسة، وتعريف دور الأجهزة الرقابية، وحسن اختيار الكوادر البشرية، ودعم الدولة لكافة الأجهزة المسؤولة، وتنقية القوانين القديمة التي نحتاج إلى إعادة صياغتها، بالإضافة إلى تكاتف الاجهزة حتى تتم عملية انفاذ القوانين بشكل كفء.