سعر الجنيه الإسترليني اليوم الاثنين 10-6-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الجنيه الاسترليني استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024، بمختلف البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، حيث وصل سعر الشراء في البنك المركزي لـ60.45 جنيه، أما وبالنسبة لسعر البيع فقد سجل 60.64 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر الجنيه الإسترليني مُقابل الجنيه المصري، بحسب تحديثات مواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 60.43 جنيه للشراء، و60 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 60.03 جنيه للشراء، و60.46 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني فى بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 60.66 جنيه للشراء، و60.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 60.45 جنيه للشراء، و60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد

سجل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 60.27 جنيه للشراء، و60.03 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الجنيه الإسترليني في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 60.64 جنيه للشراء، و60.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي

سجل الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.