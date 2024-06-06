شهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 6-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث وصل سعر الشراء في البنك المركزي إلى 59.84 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 60.04 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري

وترصد السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث لمواقع البنوك الرسمية.

سعر الجنيه الاسترليني في البنك الاهلي المصري

سجل الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 60.36 جنيه للشراء، و60.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر

سجل الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 60.35 جنيه للشراء، و60.80 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي

سجل الجنيه الإسترليني في البنك المصري الخليجي نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الجنيه الإسترليني في بنك قطر الوطني الأهلي نحو 60.36 جنيه للشراء، و60.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

سجل الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد

سجل الجنيه الإسترليني في المصرف المتحد نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك العربي الإفريقي الدولي

سجل الجنيه الإسترليني في البنك العربي الإفريقي الدولي نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي

سجل الجنيه الإسترليني في المصرف العربي الدولي نحو 60.34 جنيه للشراء، و60.86 جنيه للبيع.