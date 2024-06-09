تحذير من 5 أطعمة ومشروبات تفسد مفعول الأدوية.. اتبع تعليمات الطبيب

أطلق عدد من الأطباء تحذيرات بشأن حدوث تفاعلات بين الأدوية وبعض الأطعمة والمشروبات، خاصة أن هناك الكثير من المرضى يلاحظون عدم وجود مفعول لبعض الأدوية دون دراية منهم أن هناك طعام وشراب يتناولونه أثناء أو بعد أخذ الدواء يؤثر على مفعوله بل ويفسد عمله، حسب ما ذكره موقع everydayhealth.

ضرورة قراءة النشرة الداخلية للدواء

هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على امتصاص الدواء إذا تناولها المريض أثناء أو بعد أخذ الدواء، حسب ما أكده الدكتور أيمن رمضان، طبيب صيدلي وخبير علم الأدوية لـ «الوطن»، ما يستوجب قراءة النشرة الملحقة بأي دواء واستشارة الطبيب أو الصيدلي حال ملاحظة أي تأثير غير مرغوب به للدواء.

أطعمة تتفاعل مع الأدوية

ومن الأطعمة والمشروبات التي تتفاعل مع الأدوية وتقلل مفعولها أو تبطله، ما يلي:

الليمون: تجنب تناول الليمون بعد أخذ الأدوية، خاصة التي تحتوي على الديكستروميثوفان، لأن الليمون يفسد مفعول تلك الأدوية وقد يؤدي إلى آثار جانبية مثل النعاس والهلاوس.

القهوة: احذر شرب القهوة بعد تناول الأدوية، لأن ذلك يسبب حدوث عدد من الآثار الجانبية كزيادة خفقان القلب والعصبية فضلًا عن فساد مفعول الدواء.

الموز: تجنب تناول الموز عند أخذ الأدوية، خاصة أدوية الضغط التي تحتوي على كابتوبريل، مثبطات ACE أو الإنجيوتنسين لأن الموز يزيد نسبة البوتاسيوم في الدم ما قد يسبب اضطرابات قلبية، كما يؤدي إلى تقليل مفعول الدواء.

الحليب: تجنب تناول الحليب بعد أخذ المضادات الحيوية، لأن الحليب يؤدي إلى فساد مفعولها.

الجريب فروت: أثبتت الأبحاث العلمية أنه يحدث تفاعلات مع أكثر من 50 دواء، ويقلل من فعالية بعض الأدوية الخاصة بخفض الكوليسترول والحساسية.

وبجانب هذا، نصح خبير علم الأدوية بضرورة تناول الدواء مع كوب من الماء، إلا إذا أخبرك الطبيب بغير ذلك، مع تجنبك فتح الكبسولة وأخذ محتوياتها إلا بعد سؤال الطبيب، لأن ذلك يؤدي إلى خلل في طريقة عملها ومفعولها.