أفضل طريقة لتحضير مربى الحليب.. أحسن من الجاهزة

الحليب من المكونات التي تدخل في العديد من الأكلات سواء المخبوزات أو الحلويات أو الأطعمة الحادقة، كونه يضفي طعما لذيذا ورائحة شهية، ونتيجة لذلك نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل مربى الحليب.

يمكن تحضير مربى الحليب من خلال خطوات بسيطة على خطى الشيف «زينب مصطفى» ببرنامجها على قناة «سي بي سي» سفرة.

المقادير

كوب سكر

لتر حليب

½ ملعقة صغيرة بيكينج باودر

2 توست للتقديم

خطوات التحضير:

نخلط جميع المقادير ونضعها على نار هادئة لمدة ساعة وربع مع استمرار التحريك.

ثم يحفظ للاستخدام.

ويقدم على توست.

طريقة عمل مربى حليب البطاطس

المقادير

قشر 4 بطاطس مخبوزة

235 جرام سكر بني

215 ملى لبن كامل

رشة ملح

خطوات التحضير

في البداية يتم وضع اللبن وقشر البطاطس وسكر بني ورشة ملح في إناء على النار حتى الغليان.

تترك المكونات لمدة ساعة تقريبا حتى يثقل القوام وتصبح مربى.

توضع في برطمان محكم الغلق.

استخدامات مربى الحليب

يمكن تناول مربى الحليب مع الخبز أو البسكويت أو كحشوة للحلويات، ويمكن استخدامها لتزيين التورتة والسابليه والتارت والتشيز كيك والدونات وغيرها، ويفضل إضافة بعض المكونات الصحية لها مثل المكسرات أو الفواكه المجففة، لزيادة قيمة مربى الحليب الغذائية.

طريقة عمل الحليب المكثف

2 كوب لبن

3\4 كوب سكر

1 ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

خطوات التحضير