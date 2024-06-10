طريقة عمل طاجن الكرشة بالحمص في عيد الأضحى.. وصفة شهية
كتب:
آية الله الجافي
07:05 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
طريقة عمل طاجن الكرشة
طاجن الكرشة بالحمص من الأكلات الشعبية المٌفضلة للكثيرين في عيد الأضحى المبارك، لما يتميز به من مذاقٍ شهي ولذيذ، ولما يعطيه من قيمة غذائية عالية، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل طاجن الكرشة بالحٌمص في خطوات سهلة في المنزل.
يُمكنك تحضير طاجن الكرشة بالحُمص في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 30 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».
مكونات عمل طاجن الكرشة
- كرشة.
- بصل مُكعبات صغيرة.
- فلفل رومي أخضر مكعبات.
- مُكعبات طماطم.
- ثوم مكعبات.
- فلفل أخضر حار مفروم.
- حبهان.
- ورق لاورا.
- جوزة الطيب.
- كمون.
- سكر
- ملح - فلفل أسود.
- سمن بلدي.
- حمص طبيخ.
طريقة عمل طاجن الكرشة
- اغسلي ونظفي الكرشة جيدا بالخل والملح والليمون.
- ضعي الكرشة في قدر على النار، ثم ضعي السمنة وشوحيها جيدا.
- ضيفي البصل والفلفل الأخضر والطماطم، والثوم والفلفل الحار، والبُهارات، وقلبي جيدا حتي تتجانس جميع المكونات سويا.
- ضيفي الماء واتركيها حتى تغلي ثم ضعي الحُمص وقلبيها جيدًا.
- اتركي الكرشة حتى تنضج وتمتزج المكونات جيدا حتى الحصول على اللون البني.
- ضعي المقادير في طاجن في الفرن لمدة ربع ساعة حتى تتحمر، ثم ضعيه في الشواية لمدة دقيقتين وقدميه ساخنًا.