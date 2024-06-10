طريقة عمل طاجن الكرشة بالحمص في عيد الأضحى.. وصفة شهية

طاجن الكرشة بالحمص من الأكلات الشعبية المٌفضلة للكثيرين في عيد الأضحى المبارك، لما يتميز به من مذاقٍ شهي ولذيذ، ولما يعطيه من قيمة غذائية عالية، لذا نستعرض في التقرير التالي طريقة عمل طاجن الكرشة بالحٌمص في خطوات سهلة في المنزل.

يُمكنك تحضير طاجن الكرشة بالحُمص في المنزل بخطوات بسيطة، في وقت لا يتعدى 30 دقيقة، بحسب وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات عمل طاجن الكرشة

كرشة.

بصل مُكعبات صغيرة.

فلفل رومي أخضر مكعبات.

مُكعبات طماطم.

ثوم مكعبات.

فلفل أخضر حار مفروم.

حبهان.

ورق لاورا.

جوزة الطيب.

كمون.

سكر

ملح - فلفل أسود.

سمن بلدي.

حمص طبيخ.

طريقة عمل طاجن الكرشة