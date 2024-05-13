نوع خطير من الملح احذر تناوله في طعامك.. يسبب مشاكل صحية

يعد الملح واحدا من أهم الإضافات، التي يُمكن استخدامها في العديد من الوصفات، إلا أن هناك نوعا من الملح يعرف بالملح الطبي أو الوردي، وعلى الرغم من فوائده العديدة، إلا أن هناك بعض الأضرار التي وجب الحذر منها، لأنها تسبب الكثير من المشاكل الصحية، وتُؤثر على صحة الجسم خاصة الكليتين.

ما هو الملح الوردي وخطورته على الجسم

ملح الوردي أو الملح وهو أحد أشهر الأنواع، لاستخدامه بديل لملح الطعام أو كلوريد الصوديوم، وعلى الرغم من كونه غني بالعديد من الفوائد الصحية، إلًا أنه يسبب بعض المخاطر على جسم الإنسان، فربما يتسبب استهلاك كمية كبيرة منه إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب إلى جانب ارتفاع ضغط الدم، واحتوائه على نسب قليلة جدًا من المواد السامة المتمثلة في الزرنيخ والزئبق والرصاص لهذا يستوجب تناوله باعتدال وفقًا لموقع «foodtoday».

الملح الوردي خطر على الكلى والقلب

يتسبب الملح في ارتفاع ضغط الدم، الذي يٌزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المٌزمنة، لذا يُفضل تناول الملح باعتدال، للعمل على تقليل فرص انتشار أمراض الكلى خاصة لدى الأشخاص المٌصابين بها، ولا يقتصر الأمر على الكلى فحسب إلا أنه يسبب مشاكل في القلب أيضًا، نتيجة ارتفاع ضغط الدم الذي يزيد من معدل الإصابة بأمراض القلب.

ومن جانبها علقت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنها لا تنصح بتناوله أو إضافته إلى الطعام، وذلك لاحتوائه على مواد ضارة وسامة.