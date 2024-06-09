قيادات الاستعلامات والمتحدة والصحفيين والحوار الوطني في ضيافة قصواء الخلالي الليلة

تقدم الإعلامية قصواء الخلالي حلقة تاريخية من برنامج «في المساء مع قصواء»، اليوم الأحد، عبر فضائية cbc.

وتستضيف «قصواء» كل من عمرو الفقي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وذلك في حلقة خاصة.

وتناقش الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامجها «في المساء مع قصواء» أهم القضايا المحلية والدولية بالمتابعة والبحث والتحليل، في «توك شو» مسائي شامل يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع.