وسائل إعلام عبرية: بيني غانتس سيعلن استقالته بعد قليل في مؤتمر صحفي

أكدت وسائل إعلامية عبرية، أن الوزير بين غانتس، عضو مجلس الحرب المصغر الإسرائيلي «الكابينت»، سيخرج في مؤتمر صحفي بعد قليل، ليعلن استقالته من منصبه، احتجاجا على رؤية حكومة الاحتلال الإسرائيلي لقضية اليوم التالي في قطاع غزة، وعدم الموافقة على خطته التي أعلنها في وقت سابق من الشهر الماضي، وفق ما نشرت صحيفة «معاريف» العبرية.

وكان من المفترض أن يعلن غانتس استقالته أمس السبت، لكنه أجل الإعلان بسبب عملية «آريون»، التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، وتسببت في مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.