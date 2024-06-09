جانتس يطالب بالتحقيق في اعتداءات الشرطة على متظاهري تل أبيب

طالب الوزير الإسرائيلي بيني جانتس بفتح تحقيق في اعتداءات الشرطة على المتظاهرين المطالبين بإبرام صفقة تبادل في تل أبيب، قائلا: «الادعاءات المتعلقة بالعنف من جانب الشرطة، مثيرة للقلق ويجب فحصها والتحقيق فيها»، بحسب موقع «إسرائيل اليوم».

استمرار التظاهرات

وتستمر التظاهرات في إسرائيل رفضا لحكومة رئيس الوزراء بينامين نتنياهو وفي محاولة للضغط على الحكومة لتحرير الأسرى الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية منذ أحداث طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.