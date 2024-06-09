عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس: قرار الاستقالة من الحكومة كان صعبا

قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، إنَّ الوضع في غاية السوء داخل غرفة اتخاذ القرار، بسبب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وشركاءه، وقراراتهم التي تنافي الاعتبارات السياسية، والتي انعكست بالسلب على أسر الرهائن لدى حماس، لكن في الوقت نفسه كان قرار الاستقالة من الحكومة صعبًا.

استمرار حرب غزة لسنوات

وتابع «جانتس»، في كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحفي، ونقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ الواقع ليس سهلا، ومن المتوقع استمرار الحرب لسنوات: «لا أضمن لكم انتصارًا سهلًا وسريعًا، ولكن الانتصار الحقيقي هو إعادة المحتجزين إلى منازلهم وعائلاتهم».

وأدرف: «الانتصار الحقيقي لابد أن يكون مزيجًا من انتصار عسكري وآخر دبلوماسي حقيقي، بمعنى الانتصار على حماس وعودة مهجري الشمال إلى بيوتهم، وإنشاء محور في المنطقة ضد إيران في كل المنطقة، وتغيير الخيارات وسلم الأولويات في إسرائيل، والوقوف أمام التحديات».