«جانتس»: أؤيد صفقة بايدن وعلى نتنياهو العمل لإنجاحها.. «استمعوا لضميركم»

توجه بيني جانتس، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي سابقاً، بخطاب للمستوطنين بدولة الاحتلال والمسؤولين: «استمعوا لضميركم»، وفقاً لنبأ عاجل عرضته شاشة «القاهرة الإخبارية».

وتابع «جانتس»، في كلمته قبيل إعلان استقالته: «أتوجه لوزير الدفاع.. نعرف بعضنا من سنوات طويلة واحترمتك في هذه الحرب، وأنت إنسان شجاع ووطني، وهو ما يقتضي عليك القيام بما هو صحيح».

جانتس: نتنياهو يحول دون تحقيق النصر

واستطرد: «يجب تشكيل لجنة تحقيق تفحص الأخطاء التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي، وأن نترك حكومة الطوارئ وننضم إلى المعركة لضمان أمن إسرائيل»، مٌندداً بما يفعله «نتنياهو»، بقوله: «يحول دون تحقيق النصر، ولذا قررنا مغادرة الحكومة، ويجب أن نعمل معا لإجراء انتخابات وتشكيل حكومة جديدة».

وأضاف: «أقدم الدعم لكل الجنود والمهمة ما زالت طويلة، وأدعو نتنياهو لتحديد موعد متفق عليه للانتخابات، وأؤيد صفقة بايدن وعلى نتنياهو العمل على إنجاحها، وستظهر مدى مساهمة آيزنكوت في أمن إسرائيل مستقبلا، بينما يعرقل نتنياهو قرارات استراتيجية مهمة لاعتبارات سياسية».