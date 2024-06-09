أول رد من نتنياهو على استقالة جانتس: ليس الوقت المناسب

علق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على قرار وزير مجلس الحرب المصغر بيني جانتس بالاستقالة من الحكومة، بأنه قرار جاء في وقت غير مناسب، وهو ما يعني التخلي عن المعركة.

أول رد من نتنياهو على استقالة جانتس

وقال نتيناهو، إن هذا ليس الوقت المناسب للتخلي عن المعركة، بل هذا هو الوقت المناسب لتوحيد القوى.

وتابع: «بابي سيظل مفتوحا أمام أي حزب صهيوني مستعد للمساعدة في تحقيق النصر على أعدائنا وضمان سلامة مواطنينا».

استقالة جانتس

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جانتس استقالته، قائلا إنه يغادر الحكومة بقلب مثقل، لكن سياسة نتنياهو هي التي تمنعنا من تحقيق النصر، مطالبًا بضرورة عقد انتخابات في الخريف المقبل.