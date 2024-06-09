محمود فوزي: الحوار الوطني ساهم في الإعفاء عن المحبوسين.. والجهات المعنية لا تتأخر

قال المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن أداء نقابة الصحفيين الحالي متوازن، وعمل على رعاية المهنة والحفاظ عليها، ولم ينخرط في العمل السياسي بالمفهوم الحزبي.

وأضاف «فوزي»، خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المُذاع على شاشة «قناة cbc»، أن الازدواجية واضحة من الإعلام الأمريكي الغربي، تجاه الداعمين لـ القضية الفلسطينية، معلنا تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي، على خلفية الهجوم الذي شنه الإعلام الأمريكي والغربي عليها، لرفضها انتهاكات الكيان الإسرائيلي في غزة.

وتابع أنَّ الحوار الوطني دعوة رئاسية مستنيرة استمرت على مدار عامين ونصف، وجرى تقسيمه لمحاور، ولدينا عددا كبيرا من أعضاء مجلس الأمناء، ويوجد لجنة متخصصة لمناقشة حرية الرأي والتعبير، مضيفا: «الحوار الوطني ساهم بشكل كبير في الإعفاء عن المحبوسين، والجهات المعنية لا تتأخر عن نظر أي طلبات يتم تقديمها».

وأوضح أن الحوار الوطني منصة جمعت جميع المصريين، ولدينا مساحات مشتركة بين جميع المتحاورين، وأصبحت منصته تلجأ إليها جهات متعددة.

وأشار إلى أن الحكومة بدأت تتوسع في إحالة الموضوعات والنقاشات للحوار الوطني، من منطلق أنه يمثل أطياف متعددة.