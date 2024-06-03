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حزب المؤتمر: الحوار الوطني منصة مهمة تجمع مختلف أطياف المجتمع

كتب:

محمد أباظة
10:40 ص | الإثنين 03 يونيو 2024
الدكتور السعيد غنيم

الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحوار الوطني يمثل منصة حوارية مهمة تجمع مختلف أطياف المجتمع المصري من اتجاهات وأيديولوجيات متنوعة، بما يسهم في الوصول إلى مخرجات معبرة عن كل الأطياف والمجتمع المصري.

دعم الكامل للقيادة السياسية 

وأضاف في بيان صحفي، أن الحوار الوطنى يضم كل التيارات والأفكار والأديولوجيات، مشيرا إلى أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني دعمه الكامل للقيادة السياسية والدولة المصرية في كل ما يتخذ من قرارات تدعم إرساء قواعد الأمن القومي واستقراره، يؤكد أن المصريين جميعهم يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية، والجميع يصطف من أجل مصلحة الوطن ودعم القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها ورفض التهجير القسري، ورفض أن تكون مصر جزءا من حل القضية.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأضاف غنيم أن الدولة المصرية قيادة وشعبا لها موقف ثابت حيال القضية الفلسطينية، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة التي تدخل في إطار مفهوم حرب الإبادة الجماعية والتعدي على كل القوانين والمواثيق الدولية والقوانين الإنسانية، وتأكيد رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين الذي من شأنه تصفية القضية والتعدي على الأمن القومي لدول الجوار.

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الأمن القومي في الحوار الوطني
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.