«رويترز»: نتوقع حصول كتلة الشعب على 186 مقعدا في البرلمان الأوروبي

نشرت وكالة الأنباء العالمية «رويترز»، نتائج أولية تؤكد أن كتلة الشعب تتصدر انتخابات البرلمان الأوروبى بحصوله على 186 مقعدا، حسبما ذكرت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل.

كما توقعت «رويترز» حصول عدد من الكتل على التالي:

- حصول كتلة الخضر - التحالف الأوروبي الحر على 53 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

- حصول كتلة اليسار على 36 مقعدا في البرلمان الأوروبي

- حصول كتلة الهوية والديمقراطية على 60 مقعدا في البرلمان الأوروبي

- حصول كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين على 70 مقعدا في البرلمان الأوروبي

- حصول كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين على 70 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

- حصول تحالف تجديد أوروبا على 82 مقعدا في البرلمان الأوروبي.

- حصول التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين على 133 مقعدا في البرلمان الأوروبي