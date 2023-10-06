«حماة الوطن»: البرلمان الأوروبى يعتمد على تقارير منظمات مأجورة ضد الدولة المصرية

وصف الدكتور محمد الزهار أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، بيان البرلمان الأوروبي عن مصر بالمشبوه وغير المدروس، موضحًا أن هذا البيان محاولة من جانب البرلمان الأوروبي لتشويه الاستحقاق الانتخابى الهام الذي تمر به الدولة المصرية.

وأكد أن البيان يعتمد على تقارير منظمات مشبوهة تسعى للتحريض ضد مصر، وهى منظمات مدفوعة الأجر، مؤكدا أن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وتحرص على تطبيق الدستور والقانون، وأحكام القضاء المصري نزيهة ومحايدة.

«الزهار»: مصر لها محددات خاصة للسياسات الداخلية والخاجية

أضاف «الزهار» في بيان صدر عنه اليوم، أنه منذ ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أصبح للدولة محددات خاصة للسياسة الخارجية المصرية، ومثلما لا نتدخل في شئون الغير فلا نرض أن يتدخل أحد في شئوننا، لافتا إلى أن الدولة تضمن استقلال القضاء ونزاهة أحكامه ولا توجد أى سلطة أو جهة تملك التدخل في أحكام القضاء التي تتم بناء على نصوص الدستور والقانون والأدلة والأسانيد.

وأوضح أمين عام العلاقات الخارجية بحزب حماة وطن، أن هناك دول معادية وجهات تستخدم المرتزقة في افتعال أزمات عن طريق استدعاء البرلمان الأوروبى ليطلق تصريحاته المشبوهة والمحرضة ضد الدولة المصرية، خاصة أن البرلمان الأوروبى يحاول التدخل في الانتخابات الرئاسية، وهو تدخل سافر ومرفوض، ويستند لتقارير جهات معروفة تحيزها ضد الدولة المصرية.

«الزهار»: البرلمان الأوروبي يتعمد التطاول والتحريض ضد مصر

وأشار «الزهار» إلى أن البرلمان الأوروبى يتعمد خلال سنوات الماضية التطاول والتحريض ضد مصر، متابعًا: «نرفض أي وصاية من جانب البرلمان الأوروبي على مصر، وعليه احترام القانون الدولي الذي يرفض أي تدخل في شئون دولة مستقلة»، لافتًا إلى أن الشعب المصرى يرفض محاولات المنظمات المشبوهة والجماعة الإرهابية وقوى الشر للتشكيك في نزاهة وحيادية الانتخابات الرئاسية المصرية.