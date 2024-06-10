صدمة في تل أبيب بعد تصريحاتها.. محتجزة إسرائيلية سابقة تفجر مفاجآت مدوية

فجرت المحتجزة الإسرائيلية نوعا أرغماني بعد خروجها من مخيم النصيرات في قطاع غزة في عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال مع 3 آخرين، عدة مفاجآت خلال حديثها مع وسائل الإعلام العبرية، ومنها أنها رأت الموت 4 مرات بسبب القصف العنيف الذي شنته قوات الاحتلال، وأن الفصائل الفلسطينية تعاملت معها بشكل طيب، بل وسمحوا لها بالخروج لاستنشاق الهواء، فماذا قالت؟

المحتجزة الإسرائيلية تؤكد مقتل 2 من المحتجزين

وقالت المحتجزة الإسرائيلية لصحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، إنها رأت الموت عدة مرات بسبب قصف جيش الاحتلال على مناطق قطاع غزة المختلفة، موضحة أن في إحدى المرات سقط صاروخ داخل المنزل الذي كانت تتواجد فيه مع اثنين من الأسر الآخرين والذين قتلوا نتيجة هذا القصف قائلة، إنها كانت متأكدة من أنها ستموت معهم.

وأضافت المحتجزة أنها كانت متواجدة في وحدة سكنية «شقة» وتنتقل من واحدة لأخرى كل فترة، وهي لم تقم في أي نفق منذ احتجازها في قطاع غزة من السابع من أكتوبر الماضي.

وتابعت أن الفصائل الفلسطينية كانت تسمح لها بالتجول «للتنزة واستنشاق الهواء» فكانت تتجول في الشوارع وهي ترتدي ملابس فلسطينية، وكان معها بعض الأشخاص لحراستها.

مظاهرات لإخراج المحتجزين المتبقين

وطالب والد ناعومي بتنظيم مظاهرات ومسيرات من أجل إرغام الحكومة على استعادة جميع المحتجزين المتبقين في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة عودتهم حتى من قتلوا منهم.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد نفذ عملية عسكرية يوم السبت الماضي لإنقاذ 4 محتجزين كانوا في مخيم النصيرات، وقد أسفرت تلك العملية عن مجزرة راح ضحيتها أكثر من 230 فلسطينيا وإصابة نحو 450 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وفق المكتب الحكومي في غزة، ومقتل 3 محتجزين آخرين، وفق ما نشرت الفصائل الفلسطينية في القطاع.

وقد اشترك في تلك العملية العسكرة، عدة أجهزة أمنية منها الشاباك واليمام، والاستخبارات الأمريكية، واستمرار الإعداد لتلك العملية عدة أسابيع وفق المتحدث باسم جيش الاحتلال.