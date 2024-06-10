جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف قطاع غزة برا وبحرا وجوا

واصلت قوات الاحتلال الهجوم على قطاع غزة، اليوم، وأسفر ذلك عن استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. واستهدفت مناطق مثل عريبة وخربة العدس والحشاش في شمال مدينة رفح جنوب القطاع، حيث تعرضت لقصف مدفعي عنيف، كما تعرضت منطقة عريبة شمال رفح لقصف مدفعي مكثف، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

قصف بالشجاعية

وفي حي الشجاعية شرق مدينة غزة، قُصف منزل بواسطة طائرات الاحتلال، ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة. وشنّت طائرات الاحتلال أيضًا غارات جوية على مدينة دير البلح ومنطقة أبو العجين في وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي في شرق المدينة.

إطلاق نار بالزوارق

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية عشرات القذائف على شاطئ مدينة غزة، وفتحت المدفعية النار على منازل المواطنين في حي تل الهوا جنوب غرب المدينة وحي الزيتون جنوب شرق المدينة.