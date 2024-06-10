«سنتكوم»: أجرينا عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية في شمال غزة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أنها أجرت عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة وتقديم الإغاثة للمدنيين المتضررين من الصراع المستمر.

إسقاط أكثر من 10 أطنان مساعدات غذائية

وذكرت القيادة المركزية، في بيان، أن عملية الإنزال شملت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية أسقطت أكثر من 10 أطنان من الوجبات الجاهزة؛ ما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة

وأضاف البيان «تعد عمليات الإنزال الجوي هذه جزءاً من جهد متواصل، حيث يستمر التخطيط لعمليات تسليم جوي لاحقة».

عوامل تؤثر على إنزال المساعدات

وكان البنتاجون قد أعلن أواخر الشهر الماضي إن هناك عوامل تؤثر على عمليات إنزال المساعدات جوا، منها العمليات الإسرائيلية والظروف الجوية.