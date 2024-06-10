«نيويورك تايمز»: استقالة جانتس تكشف انقسامات قادة إسرائيل حول الحرب

ذكرت صحيفة « نيويورك تايمز» أنّ استقالة الوزير الإسرائيلي بيني جانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، كشفت عن الانقسامات التي تواجه القيادة الإسرائيلية حول مستقبل الحرب وتداعياتها.

فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها

وأضافت الصحيفة، أنّه بعد مرور 8 أشهر على حربها الطاحنة في غزة، لا تزال إسرائيل بعيدة عن تحقيق أهدافها المعلنة المتمثلة في تفكيك قدرات حماس العسكرية.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.