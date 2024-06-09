أستاذ علاقات دولية: تدمير مخيم النصيرات في قطاع غزة جريمة حرب

أكد الدكتور أمجد شهاب أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القدس، أن ما يتعرض له مخيم النصيرات في قطاع غزة، جريمة حرب مكتملة الأركان، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي يريد ابتزاز الفلسطينيين من أجل الاستسلام، وتسليم المحتجزين.

قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات

وأوضح «شهاب»، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مخيم النصيرات في قطاع غزة يعيش أوضاعًا صحية صعبة، وهناك تدمير كامل لكل المراكز الصحية والمستشفيات، كما أن الوضع الغذائي في القطاع على حافة المجاعة، بسبب عدم وجود مواد غذائية كافية في مناطق الشمال.

وتابع: «جيش الاحتلال شن عملية همجية من أجل إطلاق سراح 4 من المحتجزين الإسرائيلي، وقتل مقابل كل محتجز أكثر من 80 شهيدًا فلسطيني، و100 جريح فلسطيني مقابل كل أسير».