ثورة في عالم الأدوية.. باحث مصري يبتكر دواء يحاكي تأثير التمارين الرياضية

تحدث الدكتور بهاء الجندي أستاذ التخدير بكلية الطب في جامعة واشنطن، عن مشاركته في ابتكار حبة دواء تحاكي تأثير التمارين الرياضية، قائلا: «ثمة توافق عام بين كل مقدمي الخدمات الصحية على أهمية التمارين الرياضية والنشاط البدني ودورها في تحسين وظائف الجسم والوقاية من مختلف أمراض القلب والمخ والأعصاب والسكري والسرطان».

دواء يحاكي تأثير التمارين الرياضية

وأضاف أستاذ التخدير بكلية الطب في جامعة واشنطن، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامييين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «لكن، بعض الناس لا يمكنهم ممارسة الأنشطة الرياضية لأسباب كثيرة منها الجراحات والإعاقات والتقدم في السن، وهناك فكرة جميلة وبسيطة في نفس الوقت، وهو اختراع الحبة التي تحاكي تأثير التمارين الرياضية».

تنشيط مسارات الأيض وتوازن الطاقة في الجسم

وتابع: «لوقت طويل جدا، درسنا نوع من مستقبلات الخلايا في الجسم المسؤولة عن تنظيم توازن الطاقة، وتنشيط مسارات الأيض المهمة جدا التي يجرى تنشيطها عبر التمارين الرياضية، ولم يكن لهذه المستقبلات أي مركبات عضوية تتحكم في نشاطها، وهو ما فعلناه باستخدام تقنيات التصميم الدوائي واستطعنا تصميم مركب عضوي صغير جدا ينشط عمل هذه المستقبلات ما يؤدي إلى تحسين استهلاك الطاقة ويزود أكسدة الأحماض الدهنية».