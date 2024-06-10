«واشنطن بوست»: استقالة جانتس تضغط على نتنياهو لقبول وقف إطلاق النار

ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أنَّ استقالة الوزير الإسرائيلي بيني جانتس من حكومة الطوارئ الإسرائيلية تزيد الضغط السياسي على بنيامين نتنياهو لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في غزة.

استمرار الحرب

وتستمر الحرب لليوم لأكثر من 245 يومًا على التوالي، وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، عقب تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، ردا على الانتهاكات المستمرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وتستمر الحرب لشهرها السابع حاليا، وسط ارتفاع أعداد الخسائر في الجانب الفلسطيني، التي سجلت أكثر من 36 ألف شهيد حتى الآن أغلبهم من الأطفال والسيدات.