نتائج الانتخابات الأوروبية 2024 الأولية.. اليمين المتطرف يعزز موقفه

أدلى الأوروبيون بأصواتهم، لاختيار 720 عضوًا، في انتخابات البرلمان الأوروبي، والتي تعد أكبر ممارسة ديمقراطية متعددة الدول على مستوى العالم، لتحديد شكل الحياة السياسية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

نتائج الانتخابات الأوروبية 2024 الأولية

وفقا لنتائج الانتخابات الأوروبية 2024 الأولية، قد يخسر حزبي الخضر، والتجديد الليبرالي، نحو 20 عضوًا في البرلمان الأوروبي.

حزب الخضر سيحصل على 53 عضوًا فقط في البرلمان الأوروبي، مقارنة بـ72 في مارس 2024.

حزب الجمهورية إلى الأمام، بقيادة ماكرون، تراجع من 102 مقعدا إلى 83.

حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي، حصل على نسبة هائلة بلغت 31.5% من الأصوات.

صعود اليمين المتطرف

وأظهرت النتائج الأولية، تقدم الأحزاب اليمينية المتطرفة، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دعوة إلى انتخابات مبكرة في فرنسا، فيما تشير النتائج الأولية إلى تعزيز دور زعيمة اليمين المتطرف الإيطالية جيورجيا ميلوني في السلطة في بروكسل، حيث حصلت على نسبة تقدر بنحو 28% من الأصوات، وفقا لـ«يورو نيوز».

مارين لوبان تتقدم في الانتخابات

وحقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، برئاسة مارين لوبان تقدمًا ساحقًا في فرنسا، ما دفع ماكرون إلى حل الجمعية الوطنية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، ورحبت لوبان بدعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة، وأعربت عن استعداد حزبها لتولي السلطة في فرنسا.

وفاز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا، وأصبح الحزب الأكبر في البرلمان الأوروبي، وظل حزب الشعب الأوروبي اليميني هو الكتلة الأكبر عمومًا في البرلمان، وفقا لـ«فرانس برس».

وخسرت أحزاب الخضر في النمسا وألمانيا بشكل أكبر ما كان متوقعًا، وتراجعت مجموعة التجديد الليبرالية في مختلف الدول الأعضاء.

بشكل عام، فقد تأكدت اتجاهات يمينية متطرفة في الانتخابات الأوروبية، حيث حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة تقدمًا في عدة دول، بينما تراجعت بعض الأحزاب الأخرى مثل الأحزاب الخضر والتجديد الليبرالي.