أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بكفر الشيخ يفوزون بـ7 مناصب في الانتخابات

حصل أعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ من أبناء محافظة كفر الشيخ، على 7 مناصب في انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ الإلكترونية على مستوى الجمهورية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني.

وكيل وزارة الشباب والرياضة يهنئ الأعضاء الفائزين

وهنأ الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، الأعضاء الفائزين بالمناصب التي انتهى الاقتراع عليها الآن، وهم عطية محمد رمضان، الفائز بمنصب وكيل أول محاكاة مجلس الشيوخ، ومحمد الراجحي، الفائز بمنصب رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، والسيد الغنام، وكيل ثاني لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ولبنى يحيى دراز، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومحمد مجدي، أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والمعلومات، وحسن طاهر الشيخ، وكيل أول لجنة الزراعة والري والموارد المائية، واختيار نعمة جلو، بلجنة القيم.

انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وانطلقت انتخابات نموذج محاكاة مجلس الشيوخ في الفترة من 4 حتى 7 يونيو 2024 بمشاركة 28 ألفاً و205 أعضاء يمثلون قوام الجمعية العمومية للانتخاب من بين 300 مرشح يمثلون هيئة المكتب واللجان المختلفة منهم 200 على القوائم الفردية والقائمة و100 عضو بالتعيين.