إحالة المتهمين بإنهاء حياة طفل شبرا والتمثيل بجثمانه إلى محكمة الجنايات

أمرت النيابة العامة، بإحالة المتهمين بقتل طفل، والتمثيل بجثمانه، وعرض ذلك على المنصات الإلكترونية الخلفية لتحقيق الربح المادي، إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبتهما فيما نسب إليهما من وقائع القتل المقترن بالخطف، والاشتراك فيه، وإحراز أسلحة بيضاء، وذلك في القضية رقم 9800 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة السابق، قيدها برقم 1820 لسنة 2024 إداري قسم أول شبرا الخيمة.