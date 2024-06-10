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صرف معاشات تكافل وكرامة بمناسبة عيد الأضحى لـ22 مليون مواطن

كتب:

كريم روماني
01:45 م | الإثنين 10 يونيو 2024
تكافل وكرامة

تكافل وكرامة

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، صرف معاش تكافل وكرامة لـ22 مليون مواطن، أي بواقع 5.2 ملايين أسرة، بناءً على قرار نيفين القباج وزيرة التضامن بتبكير موعد الصرف بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

ويُمكن للأشخاص المُستفيديم من معاش تكافل وكرامة الصرف من مكاتب البريد، ماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية أو البنوك.

كما أنه يُمكن للأشخاص المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والراغبين في الاستعلامات أو تقديم الشكاوي الدخول على البوابة الخاصة بذلك من على الرابط التالي.

وتستمر مديريات التضامن في تسليم فيزا المعاش عقب وصولها إلى المستفيدين بعد تفعيلها، فضلًا عن أن الوزيرة خصصا غرف عمليات لمتابعة عملية الصرف ببرنامج تكافل وكرامة.

ويتم التنسيق مع مديري مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظين والهلال الأحمر المصري، لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم أثناء عملية الصرف.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.