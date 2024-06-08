أماكن صرف معاش تكافل وكرامة قبل عيد الأضحى 2024.. بداية من الاثنين المقبل

حرصت وزارة التضامن الاجتماعي على بدء صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» قبل عيد الأضحى المبارك حتى يستطيع المستفيدين من الدعم النقدي شراء متطلبات عيد الأضحى، ليبدء الصرف يوم الاثنين المقبل 10 يونيو، لحاملي بطاقات ميزة البنكية والبطاقات الذكية التي يتم صرفها من مكاتب الهيئة القومية للبريد.

كما أوضحت وزارة التضامن الأجتماعي أماكن صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، لذلك نوضحها من خلال هذا التقرير تسهيلا على المواطنين، وجاءت كالتالي:

أماكن صرف معاش «تكافل وكرامة»

وحددت الوزارة الأماكن التي يمكن صرف معاش تكافل وكرامة منها، وهي كالتالي:

1- من خلال جميع ماكينات الصراف الألي المتاحة للبنوك المنتشرة فى جمهورية مصر العربية.

- كما يمكن صرفها من خلال إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يوجد غرفة عمليات يتم من خلالها متابعة الصرف ببرنامج تكافل وكرامة، وذلك لمتابعة سير عمليات الصرف والتدخل في حالة حدوث أى تزاحم أو تكدس على أماكن الصرف، وذلك بالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.

حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة»

كما أشارت إلى أن حجم تمويل برنامج «تكافل وكرامة» وصل إلى 41 مليار جنيه ويبلغ عدد المستفيدين منه نحو 5.2 مليون أسرة، وهذا يؤكد حرص الدولة على تلبية حقوق الأنسان من خلال توفير احتيجاته ومتطلباته وذلك بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي.