"كونتكت المالية القابضة" تُصنف ضمن أقوى 50 شركة في مصر للعام الثالث على التوالي

القاهرة، مصر - 10 يونيو 2024

أعلنت مجلة فوربس الشرق الأوسط عن قائمة "أقوى 50 شركة عامة في مصر" لعام 2024، وللعام الثالث على التوالي، تم تصنيف شركة كونتكت المالية القابضة ضمن هذه القائمة المرموقة. يعكس هذا الإنجاز الكبير التزام الشركة الراسخ بالتميز ونجاح الاستراتيجية التي تتبعها.

يعد التواجد في هذه القائمة للسنة الثالثة على التوالي دليلًا واضحًا على أن كونتكت تسير في الاتجاه الصحيح، وتتبع استراتيجية ناجحة تعزز من مكانتها في السوق المالية المصرية. فقد استطاعت الشركة بفضل إدارتها الحكيمة وفريق عملها المتفاني أن تحافظ على نموها واستقرارها رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تعمل كونتكت في السوق المصرية منذ عام 2001، وتعد أكبر رائد في الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وقد نجحت الشركة في تطوير منصاتها الرقمية مثل "كونتكت كارز" التي تلبي احتياجات أكثر من مليون مستخدم شهريًا، وتطبيق (ContactNow) الذي يضم 643 ألف مستخدم مسجل، والتطبيق الفائق (Wasla) الذي تم تحميله مليوني مرة حتى مارس 2024.كما تتواصل كونتكت مع عملائها عبر قرابة 80 فرعًا في مصر، حيث تم افتتاح آخرها في مول سيتي ستارز يوم الخميس الماضي، وفي طريقها للتوسع الأول خارج مصر في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي، مما يعزز من قدرتها على الوصول إلى شريحة واسعة من العملاء وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم المتنوعة.

وقال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لكونتكت المالية القابضة: "نحن فخورون للغاية بأن يتم اختيارنا مرة أخرى ضمن أفضل 50 شركة عامة في مصر. هذا التصنيف يعكس الجهود المستمرة التي نبذلها لضمان تقديم أفضل الخدمات المالية لعملائنا وشركائنا، ويؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية."واختتم زعتر بقوله: "نشكر جميع عملائنا وشركائنا على ثقتهم ودعمهم المستمر، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في المستقبل."