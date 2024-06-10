ضبط شخص أدار كيانا تعليميا دون ترخيص في الإسكندرية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إدارة أحد الأشخاص كيان تعليمي دون ترخيص، كائن بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية وإيهامهم بأنّ تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى على خلاف الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته «عددًا من الشهادات الدراسية (مزورة) – أكلاشية - 3 كتب مجهولة المصدر– مجموعة من الكروت الدعائية – جهاز حاسب آلي بمشتملاته (بفحصه فنياً تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي)».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.