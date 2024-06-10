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ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة العطارة

كتب:

محمد بركات
02:38 م | الإثنين 10 يونيو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من تاجري عطارة، بتضررهما من آخر- مقيم بدائرة القسم، بتهمة النصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، نظير استثمارها في مجال تجارة العطارة إلا أنّه لم يسدد ثمن البضائع أو ردها إليهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

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