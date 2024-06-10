ضبط متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها في تجارة العطارة

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من تاجري عطارة، بتضررهما من آخر- مقيم بدائرة القسم، بتهمة النصب والاحتيال عليهما والتحصل منهما على بضائع بقيمة مالية بلغت أكثر من 6 ملايين جنيه، نظير استثمارها في مجال تجارة العطارة إلا أنّه لم يسدد ثمن البضائع أو ردها إليهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.