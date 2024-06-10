7 إجراءات حكومية استعدادا لعيد الأضحى.. منها طرح كميات كبيرة من اللحوم والسلع

استعدت الحكومة لعيد الأضحى بتوفير السلع الأساسية وإلغاء الإجازات لبعض القطاعات التي تعمل خلال العيد، والإعلان عن عدد أيام الإجازة خلال العيد، واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واطلع رئيس الجمهورية على تطورات العمل في عدد من الملفات، من بينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، إذ استعدت الحكومة بـ7 إجراءات حكومية استعدادا لعيد الأضحى.

عدد أيام عيد الأضحى

1- أصدَر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بأن تكون الفترة من يوم السبت المقبل حتى يوم الخميس 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى.

وزير الزراعة يلغي جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر

2- أعلن السيد القصير وزير الزراعة إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر.

3- أعلنت وزارة الزراعة رفع درجة الاستعداد القصوى وتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على منافذ بيع اللحوم والدواجن استقبالا لعيد الأضحى المبارك.

ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية

4- وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ كميات كبيرة من الماشية واللحوم في المجمعات الاستهلاكية.

5- كما أعلنت وزارة التموين توفير 30 ألف رأس من الماشية الحية، وتوزيعها عبر 1350 مجمعًا استهلاكيًا، وزيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي.

3 آلاف طن من اللحوم بأسعار مخفضة

6- ضخت وزارة التموين 1000 طن لحوم، إضافة إلى 3 آلاف طن من اللحوم بأسعار مخفضة عبارة عن لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، وبلدي طازج 335 جنيهًا، وكيلو الضأن المجمد بسعر 335 جنيهًا للكيلو.

طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية

7- طرحت وزارة التموين أنه بمناسبة عيد الأضحى طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية أيضا بكميات كبيرة، من بينها 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، و60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز.