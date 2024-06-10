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الرئيس السيسي يتابع استعدادات الدولة لاستقبال عيد الأضحى

كتب:

محمد أبو عمرة
03:33 م | الإثنين 10 يونيو 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على تطورات العمل في عدد من الملفات، وبينها استعدادات أجهزة الدولة لاستقبال عيد الأضحى، وكذا الترتيبات الجارية لمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية ورئيسة المفوضية الأوروبية، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين.

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.