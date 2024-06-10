«السجائر الإلكترونية» تتسبب في انفجار رئة مراهقة بريطانية.. تحذيرات ومخاطر

لم يتخلص العالم بعد من مخاطر السجائر العادية، حتى ظهرت كارثة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل في السجائر الإلكترونية، والتي من الممكن أن تودي بحياة الكثير من الأشخاص، آخرهم مراهقة بريطانية تبلغ من العمر 17 عاما، تعرضت لنوبة ألم مفزعة انتهت بانفجار رئتها.

حالة من الصدمة سيطرت على والد الفتاة البريطانية التي تدعى كايلا مارك، عندما شاهدها وهي تعاني من نوبة صرع من الألم بسبب السجائر الإلكترونية لينقلها على الفور إلى المستشفى في محاولة لإنقاذها، ولكن كانت الصدمة، إذ اكتشف الأطباء أن رئة الفتاة قد انفجرت بسبب السجائر، وفقا لما ذكرته صحيفة Metro البريطانية.

الخضوع لعملية جراحية طويلة

خضعت الفتاة لعملية طويلة استغرقت 5 ساعات ونصف، وأزال الأطباء جزءا من رئتها بعد وجود ثقب فيها بسبب تدخين مكثف للسيجارة الإلكترونية، وبعد ذلك شرح الأطباء للفتاة مدى مخاطر الاستخدام المفرط للسجائر الإلكترونية والذي تسبب في حدوث انفجار بثرة هواء صغيرة، تعرف بالفقاعة الرئوية، كادت أن تؤدي إلى إصابتها بسكتة دماغية.

الفتاة كانت تفرط في استخدام السجائر الإلكترونية، إذ كانت تدخن في الأسبوع الواحد ما يعادل 400 سيجارة، وفق تقدير الأطباء، وقال والدها: «ما حدث روعني، بكيت مثل طفل صغير، مزقني مشهدها على الطاولة، لقد عانت نوبة صرع أثناء العملية أيضاً، ظننت أني فقدت ابنتي، أتمنى أن يبتعد الجميع عن التدخين، لا شيء يستحق هذا».

مخاطر الإفراط في استخدام السجائر الإلكترونية

مخاطر عديدة يسببها الإفراط في السجائر الإلكترونية فهي لها أضرار جسيمة على الجهازين التنفسي والهضمي وتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، وذلك لأن السجائر الإلكترونية تحتوي على نسبة هائلة من النيكوتين والسموم المضرة التي تؤدي إلى الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانات، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة والسكان عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.