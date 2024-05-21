أخصائي أمراض الجهاز الهضمي يوضح الفرق بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس

قال الدكتور محمد عرابي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة القاهرة، إن درجة حرارة الجسم في حالتها الطبيعية تكون من 36.5 إلى 37.5، مؤكدا ضرورة المحافظة على هذه الدرجة الطبيعية حتى لا يحدث تلف فسيولوجي لأعضاء الجسم.

وأضاف «عرابي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين أسماء يوسف وآية جمال الدين ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي إم سي»،: «عندما يشعر الإنسان بالبرد يحدث ارتعاشا وارتفاعا في درجات الحرارة، في الشتاء الناس بتاكل كثير بسبب هذا الارتفاع في درجات الحرارة، لكن في الصيف يحدث العكس تمامًا يحدث تعرق وإحمرار الوجه وانخفاض الحرارة».

الفرق بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس

وأوضح أن الفرق بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس، يكمن في أن المشكلة التي تحدث مع الإجهاد الحراري، المريض فيه يتعرق بشدة أم في ضربات الشمس لا يوجد أي نوع من أنواع العرق، مما لا يساعد على المحافظة على حرارة الجسم، لذلك ترتفع أكثر.

وأشار إلى أن الفرق الثاني يتمثل في أن درجة حرارة المريض بالإجهاد الحراري تصل إلى 39 درجة مئوية، أم في ضربات الشمس، درجة الحرارة تعدي الـ40 درجة مئوية.