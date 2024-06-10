ما إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة في مصر؟.. التفاصيل

يعد تأسيس الشركة، أولى خطوات بناء كيان اقتصادي، ومن هنا بسطت الدولة ممثلة في الهيئة العامة للاستثمار، ويسرت إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والآن يمكن لمؤسسي الشركة، استلام كل مستندات تأسيسها في إجراء واحد، خلال يوم عمل واحد.

إجراءات تأسيس الشركات

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، إجراءات تأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار.

المستندات المطلوبة:

- صور الرقم القومي للشركاء المصريين، أو جواز السفر للأجانب.

- شهادة بأسم مراقب حسابات الشركة.

- توكيلات تتيح لوكيل الشركاء إنهاء إجراء التأسيس.

- توقيع إلكتروني ساري.

تسهيل إجراءات التأسيس

أضافت الهيئة العامة للاستثمار، بعض التسهيلات التي تساعد في تأسيس الشركة في أسرع وقت، منها التوجه لمحامي التأسيس بمركز خدمات المستثمرين، حتى يفحص الاسم التجاري للشركة وإنهاء إجراءاته، ومراجعة المستندات المطلوبة.

من بين هذه التسهيلات، اعتماد النظام الالكتروني، ليتم إصدار عقد تأسيس الشركة وكل النماذج لتوقيعها إلكترونيًا من الشركاء أو وكيلهم.

ومن التسهيلات، تسديد رسوم التأسيس بما فيها رسوم شهادة عدم الالتباس بالبطاقة الائتمانية، واستبدال الدفاتر الورقية للشركة بدفاتر إلكترونية.

استلام عقد التأسيس بنهاية يوم عمل

بعد الانتهاء من تقديم المستندات ودفع الرسوم، يمكن لصاحب الشركة، استلام عقد وشهادة تأسيس الشركة بنهاية يوم عمل، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية للشركة، وشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة، والرقم التأمين للشركة، بالإضافة إلى صحيفة الاستثمار.