4 حرائق تشعل تل أبيب.. وصافرات الإنذار تدوي في قرى الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

يندلع صراع شامل في الشمال مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ تتعرض قوات الاحتلال بشكل متواصل لهجمات وقصف بالصواريخ من لبنان، تسفر عن اشتعال النيران لساعات عديدة في عدة مناطق، ما يتسبب في إصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.

4 حرائق تشعل الاحتلال الإسرائيلي

خلال الساعات القليلة الماضية، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم، بأن طائرتين مسيرتين عبرتا من لبنان، وانفجرتا في شمال هضبة الجولان، ما أدى إلى اندلاع حريق في المنطقة.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن هناك آثار دخان في منطقة يوكنعام قرب حيفا، أدى إلى ازدحام مروري.

ويشتعل حريق ثالث في سديه اليعيزر في الجليل، نتيجة عمليات الاعتراض على صواريخ لبنان.

وفي ميناء حيفا اشتعلت النيران داخل سفينة إسرائيلية، ويجري التحقيق في الحادث، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيليّة.

صافرات الإنذار تدوي في 10 قرى وبلدات الاحتلال

أفادت القناة الـ13 العبرية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد إسقاط مسيرة تابعة لسلاح الجو في سماء لبنان، وهي الخامسة منذ بدء الحرب.

وصوت صافرات الإنذار يدوي عبر 10 قرى وبلدات من الاحتلال الإسرائيلي بيت هليل، كفار جلعادي، كفار يوفال، ميتولا، منارة، معيان باروخ، مرجليوت، مشغاف عام، وكريات شمونة، تل حاي، معلناً عن تصاعد التوتر في المنطقة.