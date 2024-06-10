أمريكا تدرس صفقة لتبادل محتجزين مع حماس دون تدخل إسرائيل.. ما القصة؟

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية أن مسؤولين كبار في إدارة بايدن، ناقشوا إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وحماس لإطلاق سراح الإسرائيليين الخمسة الذين يحملون الجنسية الأمريكية، والذين ما زالوا محتجزين في غزة، وذلك إذا فشلت المفاوضات الحالية أيضًا في التوصل إلى اتفاق، ونقلت شبكة إن بي سي الأمريكية، أن مثل هذه المحادثات لن تشمل إسرائيل وسيتم تنفيذها من خلال الوسطاء

أهالي المحتجزين يرحبون بالصفقة

ورد والدا هيرش جولدبيرج بولين، أحد المحتجزين الخمس على التقرير وقالا إنهما يرحبان بأي محادثات من شأنها أن تؤدي إلى عودتهم الذين ظلوا في الأسر لمدة ثمانية أشهر إلى ديارهم. وندعو الله من أجل لم شمل كل عائلة مختطفة مع أحبائهم، منها في أقرب وقت ممكن.

وعلى الرغم من عدم معرفة ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة مقابل إطلاق سراح المحتجزين، ولكن وفقا لهم قد يكون لدى حماس حافز للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لأنه من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى إلحاق المزيد من الضرر بالعلاقة بين واشنطن ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

الصفقة أحادية الجانب اضغط على نتنياهو

وقال أحد المسؤولين السابقين، إن المناقشات الداخلية جرت على خلفية مسألة ما إذا كانت مثل هذه الصفقة الأحادية الجانب ستزيد الضغط على نتنياهو للموافقة على نسخة معينة من الصفقة المطروحة.

وأشار مسؤول أمريكي حالي إلى أن إمكانية التوصل إلى اتفاق أحادي الجانب تظل خيارا حقيقيا للغاية، إذا لم تؤد المحادثات الحالية إلى اتفاق.